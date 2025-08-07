O ataque que causou a morte de uma jovem em uma casa noturna na cidade de Anápolis, a 55km de Goiânia, foi encomendado pela gerente do estabelecimento comercial, segundo a Polícia Civil. De acordo com a PC, três pessoas foram presas em flagrante suspeitas de homicídio qualificado, sendo duas mulheres e um homem.\nA executora foi convencida a praticar o crime pela gerente do estabelecimento comercial, que fez contato com o ex-companheiro, também proprietário da boate, para conseguir uma pessoa para dar, entre aspas, o susto na vítima”, disse o delegado Jefferson Matson.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não pôde localizar a defesa para posicionamento. A reportagem entrou em contato com a administração da boate, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto.