Em dezembro de 2022, no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, Região Sul de Goiás, um menino de 10 anos teve o dedinho do pé direito decepado com uma mordida de piranha. Em junho do ano passado, uma criança de 9 anos sofreu um ataque de espécimes do mesmo peixe no Lago Corumbá, em Caldas Novas, e perdeu partes de seus dedos. Mais recentemente, em março, no mesmo local, outra menina, de 7 anos, estava acompanhada de familiares em uma parte rasa, foi alvo de um cardume e também teve arrancado parte de um dos dedos do pé esquerdo.\nOs três casos guardam algo em comum além do tipo de vítima e o ambiente lêntico (de água parada): todos ocorreram na mesma bacia hidrográfica – a do Rio Paranaíba, cujas águas formam, com as do Piracanjuba e Corumbá, o Lago das Brisas e a que pertence igualmente o Lago Corumbá, o único ponto turístico de água fria em Caldas Novas.