Ataques hacker causaram prejuízos milionários a sete prefeituras em Goiás nos últimos três anos, segundo a Associação Goiana de Municípios (AGM). Somadas, as verbas desviadas chegam a quase R$ 8 milhões (veja as cidades e valores abaixo). Ao POPULAR, o assessor jurídico da AGM, Hector Mendes, disse que muitos dos recursos desviados seriam usados para o pagamento de obras.\nJá era um dinheiro específico para construção de um pátio, de uma creche, de uma escola também. Enfim, para construção de algumas obras específicas que o dinheiro estava em caixa e pronto para fazer o serviço, e ficaram impedidos”, afirmou Mendes.\nDe acordo com a AGM, ainda não é possível saber se todas as prefeituras foram vítimas do mesmo grupo criminoso, mas em alguns casos, eles invadiram as contas através de links que deram acesso remoto. Todas as contas bancárias das quais os valores foram retirados pelos hackers são da Caixa Econômica Federal. “Mas, em alguns casos nem chegou a ser verificada essa questão de link. E até mesmo acessos às 6h20, horário que nem funciona a prefeitura, que não tem nem servidores no prédio. Então isso chama bastante atenção”, explicou o assessor jurídico.