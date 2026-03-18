Uma Central de Flagrantes temporária, um Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle (CICC) e uma Delegacia de Atendimento ao Turista foram instalados para atender à demanda do MotoGP em Goiânia, principal categoria do campeonato mundial de motovelocidade, que acontece entre sexta-feira (18) e domingo (20). A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) também investe em soluções tecnológicas, como câmeras de reconhecimento facial e de leitura de placas de veículos, além de drones com monitoramento inteligente.\nA segurança do evento será realizada por uma empresa contratada pelo MotoGP. Ainda assim, cada zona do evento contará com uma central de atendimento integrado (veja quadro), que terá policiais militares e civis e dará apoio à equipe de segurança privada. Nessas centrais, os espectadores também poderão registrar ocorrências, como o caso de objetos perdidos.