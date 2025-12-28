Uma atendente de lanchonete, de 19 anos, denunciou que foi chamada de “preta” e “macaca” por um cliente, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo o relato da vítima ao POPULAR, as ofensas de cunho racista ocorreram diante de várias pessoas, depois que ela tentou resolver um problema com a confirmação de um PIX, inicialmente não identificado pelo sistema do estabelecimento. O caso é investigado como injúria racial.\nO caso aconteceu por volta de 1h50 do dia 21 de dezembro, um domingo, na Praça Dom Emanoel, Bairro Jundiaí, quando um cliente chegou ao local e fez um pedido. Ela afirmou que realizou o atendimento de forma educada, apesar de o homem já aparentar estar alterado.\nComo a lanchonete estava cheia de clientes, o pagamento do foi solicitado antecipadamente via PIX. No entanto, a transação não foi identificada na maquininha, de acordo com a atendente, e o cliente já havia ido embora.