A atendente Larissa Conceição de Amaral, de 29 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil informou que trabalha com a hipótese de feminicídio. Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nO caso aconteceu no domingo (14). Ao POPULAR, uma amiga da vítima, Emilly Soares, que já fez parte da família dela, contou que Larissa ligou para a tia por volta das 4h35, e depois disso, não atendeu mais as ligações. Pela manhã, um primo da vítima, ex-marido de Emilly, contou que foi até o local, a chamou no portão, mas ninguém apareceu.\nDurante a tarde, a família foi até a casa da atendente mais uma vez, pulou o muro e a encontrou morta em um dos cômodos, com múltiplas marcas de agressões, segundo a amiga.\nNão teve facada. Ele [agressor] bateu muito nela, muito murro e bateu na cabeça dela. Na casa, tinha muito cabelo dela no chão”, disse a Emilly.