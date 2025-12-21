Joselmir segue foragido da polícia pelos crimes de estupro e feminicídio (Reprodução / Instagram Larissa Amaral e Divulgação / Polícia Civil de Goiás)\nA atendente Larissa Conceição Amaral, de 29 anos, foi estuprada e morta por estrangulamento dentro da própria casa, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil (PC-GO), o principal suspeito do crime é Joselmir de Miranda Silva, conhecido como “Buiú”, que mantinha união estável com a tia da vítima. Ele está foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.\nAo POPULAR, o delegado afirmou que não houve avanço nas investigações. O caso é investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Águas Lindas de Goiás. Em entrevista cedida ao repórter Rodrigo Melo, o delegado Vinicius Máximo detalhou a dinâmica do crime e o avanço das investigações.