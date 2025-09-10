A sobrecarga na urgência do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) tem sido impulsionada, principalmente, por traumas decorrentes de sinistros com motocicletas. Entre janeiro e agosto deste ano, o número de atendimentos relacionados a esse tipo de caso dobrou: a média saltou de 7 para 14 por dia. Atualmente com uma fila de cerca de mil cirurgias eletivas, o hospital argumenta que a redução desses sinistros seria fundamental para aliviar os procedimentos pendentes.Segundo a unidade, os casos têm chegado com maior gravidade, o que exige internações mais longas e dificulta a liberação de leitos. O Hugol realiza, em média, 1,8 mil cirurgias por mês. Diretor clínico do Hugol, Fabrício Cardoso Leão alega que os traumas são, em sua maioria, evitáveis, e que a redução desses casos permitiria ao hospital zerar a fila de cirurgias eletivas, além de dar vazão à demanda de outras unidades de saúde, como o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).Em Goiás, a frota ativa de veículos aumentou 21,6% nos últimos cinco anos, passando de 2,9 milhões em 2020 para 3,5 milhões, em 2024. Os sinistros acompanharam esse crescimento: há cinco anos, foram registrados 84,1 mil casos, número que subiu 28,7% e atingiu a marca de 108,3 mil no ano passado. Em Goiânia, o cenário é semelhante. Somente na capital, o número de sinistros passou de 28,6 mil para 39,4 mil, um aumento de 37,3%.Reportagem do POPULAR, publicada no final de agosto, mostrou que o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) estima que quatro ocupantes de motocicletas, motonetas e ciclomotores morrem a cada três dias em Goiás. Durante a apresentação de uma nova campanha de conscientização no trânsito, o presidente do Detran-GO, delegado Waldir Soares, informou que, em média, 600 pessoas morrem por ano no Estado em decorrência de sinistros envolvendo motocicletas.Parte considerável dos sinistros ocorridos na capital, na região metropolitana e no interior é encaminhada ao Hugol, unidade especializada em atendimentos de média e alta complexidade em casos de urgência e emergência cirúrgica. Dados do Detran-GO mostram que, em média, 70% das vítimas de acidentes de trânsito atendidas pelos hospitais de urgência do Estado no primeiro semestre deste ano eram motociclistas. Somente no Hugol, das 3,8 mil vítimas atendidas até 9 de setembro deste ano, 2,8 mil (72,8%) estavam em veículos de duas rodas.Parte considerável dos sinistros ocorridos na capital, na região metropolitana e no interior é encaminhada ao Hugol. Reportagem da TV Anhanguera, exibida nesta terça-feira (9), mostrou os corredores do Hugol lotados de pacientes à espera de atendimento. No mesmo dia, a equipe de O POPULAR esteve na porta da unidade e ouviu relatos de familiares que confirmaram a superlotação, mencionando corredores cheios de macas com pacientes. Já nesta quarta-feira (10), a reportagem teve acesso às dependências do hospital e constatou um cenário diferente: os corredores estavam vazios, com apenas dois homens deitados em macas aguardando para realizar exames. Alguns pontos de cuidado da urgência estavam cheios, enquanto outros permaneciam vazios.Leão explica que, apesar dos atendimentos de traumas sobrecarregarem a unidade, o hospital faz parte de uma rede dinâmica. “Do dia para a noite, estamos vazios (...) Temos um pico de atendimento que acontece entre meio-dia e meia-noite. O que acontece: estamos vazios agora (manhã). Só que, de repente, começam a ter acidentes nas cidades do interior. O pessoal coloca na ambulância e manda para cá”, detalha.O diretor esclarece que o Hugol chega a receber, por dia, mais de 100 encaminhamentos de urgência. São pacientes graves que antes estavam em unidades de saúde sem estrutura. “Temos sete leitos de box e 22 pontos de cuidado no pronto-socorro. Se recebermos 100 (pacientes), mesmo que estivesse vazio, geraria um pico”, defende. Segundo ele, essa flutuação na demanda é monitorada para que as equipes estejam preparadas para lidar com os momentos de maior pressão. “Mas, por vezes, vão acontecer momentos de superlotação por excesso de atendimento”, argumenta.Um dos pacientes que chegaram ao Hugol na última semana foi o vendedor Kawann Plínio Alves Marques, de 21 anos. Morador de Iporá, ele fraturou a tíbia na última quinta-feira (4), após empinar uma motocicleta enquanto carregava um amigo na garupa. Kawann foi levado ao Hugol e já passou por uma cirurgia para colocação de pinos na perna direita. A previsão é de que, nos próximos dias, ele seja submetido a um novo procedimento cirúrgico. Em março deste ano, o jovem já havia fraturado a clavícula após se envolver em um sinistro enquanto se deslocava para o trabalho. Ele havia se recuperado totalmente há pouco tempo. “Agora, não quero mais saber de moto. Já estou vendo para comprar um carro.”O cenário atual impede que outras demandas sejam atendidas, como a realização de cirurgias eletivas. Apesar da sobrecarga na urgência, Leão afirma que pacientes que chegam à unidade com sinais de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) ou sepse não são prejudicados, já que esses quadros seguem protocolos com linhas de cuidado específicas. Dessa forma, assim que relatam os sintomas na chegada à unidade, esses pacientes passam a ter prioridade no atendimento. “Fazemos uma separação do fluxo”, pontua.PerfilO diretor clínico conta que, após a entrada em vigor da Lei Seca, em 2008, o número de traumas chegou a diminuir. Entretanto, voltou a crescer nos últimos anos. “Vem aumentando a energia do trauma, ou seja, a velocidade do acidente aumenta e as lesões ficam mais graves”, relata. Em 2024, a unidade recebeu cerca de 6,2 mil casos de sinistros de trânsito. Desse total, 67,2% estavam relacionados a sinistros envolvendo motocicletas. “Temos bastante pacientes idosos vítimas de acidentes motociclísticos, o que não víamos no passado. Há dez anos era muito menos comum”, pondera. Tratar um paciente jovem e saudável é, segundo ele, mais fácil e rápido do que atender a um idoso, que muitas vezes apresenta comorbidades, como hipertensão. Esse tipo de quadro clínico torna o tratamento mais complexo, já que é necessário estabilizar o paciente antes de submetê-lo a uma cirurgia.LeitosCom o aumento do tempo de permanência dos pacientes na unidade de saúde, o giro de leitos do Hugol fica comprometido. A gestão trabalha para que esse tempo — atualmente em torno de sete dias — seja o menor possível, especialmente nas unidades de terapia intensiva (UTIs). “Senão, a gente não consegue usar aquele leito para outro (indivíduo) (...) O paciente que está chegando fica acumulado no pronto-socorro”, explica Leão. Para se ter uma ideia, nesta terça, 95% dos 466 leitos do Hugol estavam ocupados, e não havia vaga disponível em UTI adulto.Para tentar melhorar o giro de leitos, o hospital tem adotado diferentes estratégias. Uma delas é o trabalho de um escritório de gestão de alta, que realiza uma triagem reversa: os profissionais vão até a ala de internação para identificar quais pacientes têm possibilidades e perfil para receber alta. Então, esses pacientes são encaminhados para a sala de alta, liberando, assim, o leito para o próximo atendimento.Além disso, o Hugol mantém contato constante com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e solicita apoio sempre que é necessário redirecionar o fluxo para outras unidades da rede. Como o hospital trata prioritariamente casos cirúrgicos, pacientes com, por exemplo, insuficiência cardíaca de origem clínica podem ser transferidos para outras unidades de saúde que disponham de UTI. Outra estratégia adotada é realizar as cirurgias e, após a estabilização dos pacientes, transferi-los para outras unidades, permitindo a liberação de leitos para novos casos.