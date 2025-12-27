Dois terrenos na Rua 115, no Setor Sul, são investigados por aterrar Área de Preservação Permanente (APP). Eles ficam às margens do Córrego Areião, próximos ao Córrego Botafogo. Proprietário dos terrenos recebeu uma multa no valor de R$ 40 mil.\nA Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) identificou três pontos com sinais de aterramento irregular, incluindo áreas a poucos metros do leito do córrego e trechos situados abaixo do nível natural do terreno. Segundo autoridades ambientais, os aterros teriam sido feitos em área brejosa, historicamente responsável pela retenção natural da água da chuva, o que pode agravar os recorrentes alagamentos na região.\nO delegado do Meio Ambiente, Luziano de Carvalho, confirmou que instaurou inquérito policial para apurar o caso: “Ali é uma área brejosa, uma área naturalmente preparada para armazenar água. Quando se aterra esse tipo de local, o impacto é permanente. A água deixa de infiltrar e o problema dos alagamentos se torna crônico”, afirmou.