-POP_JUIZA_RISADA_10_9_2025 (1.3310514)\nA atitude da juíza Mônica Miranda de dar risadas ao reencontrar um preso em uma audiência de custódia, dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns internautas viram o comportamento da juíza como uma forma de “humanizar” a situação, enquanto outros acreditam que foi uma “falta de profissionalismo”.\nComentários condenando ou ironizando o comportamento da magistrada como: “Cadê a postura de juíza gente???” ou “Gracinha, a tia da escola brincando com o aluno atentado rs”, foram feitos por internautas. Já outros usuários afirmaram: “Não teve nada demais, ela só é educada!” e “Só desempenhou o trabalho com excelência, deixou a audiência leve e descontraída, parabéns!”.\nJuíza de Goiás que interagiu de forma descontraída com preso dividiu opiniões nas redes sociais (Reprodução/Instagram do O Popular e Reprodução/TV Anhanguera)