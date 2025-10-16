A ativista Beth Fernandes morreu nessa quarta-feira (15) em Goiânia. Mulher trans, ela era psicóloga e foi uma das referências no ativismo LGBTQIAPN+, tanto em Goiás quanto no Brasil. Ao POPULAR, um amigo de Beth revelou que a causa da morte foi câncer.\nO velório ocorre na manhã desta quinta-feira (16) no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Já o enterro está previsto para as 11h no mesmo local.\nEm um comunicado nas redes sociais, o Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região (CRP-09) expressou solidariedade aos familiares de Beth e destacou o legado ético, político e afetivo deixado por ela. "Voz firme e inspiradora na luta por uma sociedade mais justa e inclusiva", diz parte da nota de pesar (leia na íntegra ao final do texto).\nTambém na internet, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) lamentou o caso e enalteceu a atuação de Beth em favor da população LGBTQIAPN+. "Que sua trajetória seja inspiração àqueles que lutam pelo direito de existir com dignidade", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).