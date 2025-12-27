O extrativista João Paulo Vaz da Silva, conhecido como João Planta, de 27 anos, desapareceu na cidade de Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros. O desparecimento foi divulgado por amigos do jovem, que mantém um perfil nas redes sociais para divulgar e atualizar informações sobre o seu paradeiro.\nConforme as publicações do perfil, o coletor de plantas teria saído no dia 7 de dezembro para ajudar algumas pessoas a empurrar um carro e, desde então, não foi mais visto.\nEle saiu apenas com a roupa do corpo, deixando para trás todos os seus pertences. O desaparecimento repentino e sem notícias tem causado muita angústia à família e aos amigos”, divulgou o perfil.\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que as investigações e deligências do caso seguem em andamento.