Defensores dos direitos humanos em Goiás fizeram uma série de relatos de violações em audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira (25), na Câmara de Goiânia. O momento foi dedicado a ouvir representantes da sociedade civil dos municípios goianos, de forma que as histórias devem colaborar para que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) produza um relatório que trará recomendações voltadas à prevenção e ao enfrentamento do discurso de ódio, do extremismo e do neonazismo no Estado.\nA audiência pública foi o último evento realizado pelo CNDH em Goiânia, depois de três dias de missão em Goiás. A Relatoria Especial de Enfrentamento ao Discurso de Ódio, Extremismo e Neonazismo chegou à capital na segunda-feira (23), quando iniciou uma agenda de escuta a representantes da sociedade civil, do sistema de justiça e da segurança pública em Goiás. O relatório deve ficar pronto no prazo entre 30 e 60 dias.