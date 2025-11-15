Em outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao Ministério da Fazenda a realização de estudos para a implantação de um programa de Tarifa Zero para o transporte coletivo em todo o País. A ideia é verificar não apenas os custos do projeto, mas o impacto econômico positivo com aumento de consumo e queda da inflação, além de um modelo para o financiamento. Políticas de transporte gratuito existem em até 137 municípios brasileiros, sendo 5 em Goiás. Nessas cidades goianas, o custeio mensal varia entre R$ 10 mil e R$ 900 mil, somando cerca de R$ 1,4 milhão bancados pelos cofres municipais até então.\nDe todos os 137 municípios com o Tarifa Zero atualmente, apenas Teresina, a capital do Piauí, possui mais de 375 mil habitantes. As informações são do levantamento coletivo “Brazilian municipalities with full Fare-Free Public Transport policies”, trabalho acadêmico de doutorado, em andamento, do jornalista Daniel Santini, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), onde estuda políticas públicas de tarifa zero no Brasil. A última atualização é de julho deste ano.