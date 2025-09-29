Um homem de 59 anos morreu durante uma prova de meia-maratona no último domingo (28), em Goiânia. Paulo Cézar da Silva, que carregava o número 1120, sofreu um mal súbito durante a prova.\nOrganizada pela Associação Sócio Cultural e Desportiva de Goiás (Ascudeg), a Meia Maratona Internacional de Goiás, prova que tinha o percurso de 21km e começou na Rua PL1, no Paço Municipal, na região Leste da cidade.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Ascudeg disse que o competidor foi prontamente atendido ao receber todo o atendimento necessário no local, sendo prontamente assistido pelas equipes médicas presentes, e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Segundo a organização, todas as medidas de prevenção e socorro foram tomadas (leia a nota na íntegra abaixo).\nCorre que dá: Especialistas dão dicas para corridas no tempo seco