-POP_GAS_PARANHOS_201025 (1.3326081)\nAtletas que correm na Avenida Ricardo Paranhos, no Setor Marista, região sul de Goiânia, têm reclamado nos últimos dias do cheiro de spray de pimenta no ar. De acordo com os atletas, essa situação está acontecendo há algum tempo e eles acreditam que o produto esteja vindo do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar.\nEm nota, a Polícia Militar disse que “os treinamentos da Corporação seguem Notas de Instrução aprovadas pelos órgãos fiscalizadores, com protocolos rigorosos de segurança e controle” e orientará as unidades envolvidas para reforçar esses cuidados (leia a nota na íntegra ao final do texto). O POPULAR recebeu um vídeo do atleta Douglas Massalai e relatos de outros corredores reclamando do cheiro de spray de pimenta no local (assista ao vídeo acima).