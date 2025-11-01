Familiares de pessoas mortas na Operação Contenção e moradores dos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, realizaram manifestação na tarde desta sexta-feira (31) contra a ação mais letal da história do País. O ato, batizado de Chega de Massacre, pediu justiça pelas mortes e o fim da violência contra a população negra e periférica. A manifestação transcorreu de forma pacífica e foi acompanhada por agentes da Polícia Militar.\nA concentração começou por volta das 13 horas no Campo da Ordem, na Penha, e mesmo sob chuva reuniu moradores, ativistas e políticos. Além de uma multidão que seguia a pé, uma carreata de kombis e motociclistas vestidos de branco percorreram ruas da região em homenagem aos mortos.\nCom faixas e cartazes pedindo paz, manifestantes entoaram o Rap da Felicidade, canção símbolo das favelas cariocas. “Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci”, diz a letra. Crianças e mães participaram da manifestação. O ato foi organizado por movimentos sociais e coletivos ligados à pauta antirracista, como a Coalizão Negra por Direitos, Mulheres Negras Decidem, Instituto Papo Reto, Raízes em Movimento, Voz das Comunidades e Frente Penha.