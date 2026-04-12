Um grupo de cerca de 60 pessoas se reuniu no Parque Flamboyant, na manhã deste domingo (12), para pedir justiça pela morte de Brutus, cão comunitário da região. Há uma semana, no dia 5 de abril, o animal foi atingido por um tiro disparado por um bombeiro militar no estacionamento do Estádio Serra Dourada. À polícia, o soldado Johny Lucas Alves Rosa, de 27 anos, afirmou que agiu para se defender de um ataque. No entanto, neste sábado (11), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) informou que, diante de novos fatos relacionados ao caso, o profissional foi afastado das funções operacionais.\nGrande parte das pessoas que participaram do ato é formada por tutores de animais que moram na região do Parque Flamboyant e têm o hábito de se encontrar no parque para que os bichos possam brincar. O grupo também construiu uma rede de apoio a animais em situação de rua, elevando-os à condição de animais comunitários, com o oferecimento de comida, água e cuidados veterinários.