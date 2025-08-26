Em março de 2024 o ator viralizou na internet ao mostrar que ninguém apareceu na inauguração do pit dog. (Arquivo Pessoal/ Sandro Pedroso)\nO ator Sandro Pedroso está fazendo sucesso com um pit dog em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ele está percorrendo vários estados participando de eventos. Sandro conta que a vida de empreendedor lhe deu mais liberdade, tempo e proximidade com o filho, além de despertar o gosto pela gastronomia.\nAo POPULAR, o ator contou como surgiu a ideia de montar a barraca e destacou que o tempo que tem com o filho hoje não tem preço.\nA ideia de montar a barraca foi para ficar mais próximo do meu filho, pois o trabalho como ator e as oportunidades estão em São Paulo (SP) e no Rio (RJ). Só que chegou o momento da minha vida que aquilo começou a perder o sentido, pois não adianta nada eu estar lá no meio dos artistas, das celebridades e da fama e estar longe do meu filho. Então eu abri mão disso tudo, e vim para Anápolis ficar pertinho dele. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu levo ele na escola, busco ele na escola. Nesse meio tempo que eu mudei fiquei sem emprego e passei uma fase muito difícil, e foi assim que surgiu a ideia dos hambúrgueres.Peguei as economias que tinha, comprei um freezer, uma chapa e comecei a fazer hambúrguer",contou o ator.