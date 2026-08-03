Profissionais e entidades da área de arquitetura e urbanismo relatam atrasos no trâmite de aprovação de projetos arquitetônicos em Goiânia. As queixas apontam que a situação afeta desde reformas até grandes empreendimentos e projetos de habitação de interesse social (HIS). A Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) atribui a demora ao passivo de cerca de 3,5 mil processos herdados da gestão anterior e ao aumento da demanda por projetos de HIS.\nConforme relatos recebidos pelo POPULAR, a demora é generalizada e pode durar de três a quatro meses. Arquitetos autônomos, escritórios e grandes construtoras relatam dificuldades na liberação, com impactos nos cronogramas das obras e nos contratos com clientes. Também há casos em que as demandas retornam para reanálise, o que pode acrescentar mais 60 dias ao prazo de tramitação.