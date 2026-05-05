O padre Marco Aurélio Martins da Silva, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, disse que a continuidade das obras na GO-060 poderá atrapalhar os romeiros. Contudo, ele espera que os trabalhos estejam concluídos antes da festa, marcada para começar em 26 de junho. “Se as obras estiverem em andamento, sim, atrapalharão a Romaria com toda a certeza, mas pelo ritmo que estou vendo, acredito que estará pronta.”\nA Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou que já concluiu as obras de restauração do pavimento da pista do sentido Trindade-Goiânia, mas ainda resta o ponto onde será construído o viaduto do Conjunto Vera Cruz. Segundo o órgão, essa etapa será concluída depois da festa.\nGO-060 em obras: motoristas podem usar desvios pela GO-469 ou por Abadia de Goiás, indica Goinfra