Pacientes do Hospital de Câncer Araújo Jorge, principal unidade de tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiânia, vêm enfrentando atrasos e cancelamentos nas sessões de radioterapia. O problema ocorre desde meados de agosto e afeta principalmente os pacientes identificados com cartão amarelo.\nO hospital explica que as cores – além dos amarelos, também há cartões verdes e azuis – são para facilitar a identificação do paciente e das fichas de tratamento, bem como a definição de qual aparelho será usado pelo paciente, o que é feito pela equipe de planejamento (médicos e físicos médicos) de acordo com o local, extensão e profundidade da lesão e anatomia do paciente.\nConforme apurado pelo POPULAR, uma das máquinas usadas na radioterapia, o acelerador linear, vem apresentando problemas há pelo menos um mês, ocasionando a série de adiamentos. Um dos aceleradores lineares não estaria funcionando corretamente desde o dia 17 de agosto, momento que deu início a uma série de interrupções graves, que teriam acontecido nos dias 19, 21 e 31 de agosto e 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 14 de setembro. Em denúncia, o paciente Carlos Henrique (nome fictício), afirma que já aconteceu de o hospital anunciar o retorno da máquina e, 40 minutos depois, avisar que ela tinha quebrado novamente.