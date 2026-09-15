A Polícia Civil afirma não ter encontrado elementos para indiciar Everton Assunção da Silva, de 29 anos, por homicídio culposo (quando não há intenção) ao atropelar e matar o chapeiro Ilson Martins dos Anjos, de 51 anos, em uma avenida em Senador Canedo, na noite de 16 de janeiro de 2025. O delegado João Paulo de Morais Gomes Vieira, da Subdelegacia da Polícia Civil de Senador Canedo, afirmou em relatório final entregue à Justiça que não foi possível “individualizar conduta culposa do motorista como causa determinante do sinistro”, assim como não foi possível estimar tecnicamente a velocidade do veículo ou mesmo estabelecer a causa geradora do acidente.\nIlson tinha ido a uma distribuidora de bebidas na avenida e, no local, tomou uma lata de cerveja e uma dose de pinga. Ao sair do local a pé, foi atravessar a pista e acabou atingido pelo Volkswagen Gol geração 5 dirigido por Everton. A Polícia Civil não encontrou testemunhas do acidente, ouvindo apenas a dona do estabelecimento. Ela disse que Ilson costumava ir lá com frequência e comprava a bebida e levava para casa, mas naquela noite resolveu beber no local mesmo. As outras pessoas ouvidas pelo delegado foram os policiais militares que atenderam a ocorrência. Everton preferiu ficar em silêncio na delegacia.