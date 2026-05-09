Áudios de inquérito iniciado em 2019 mostram a familiaridade da empresária Maria Helena de Sousa Netto Costa, investigada por imigração ilegal de brasileiros aos Estados Unidos, com coiotes e outras pessoas do esquema. Tida como chefe de um dos grupos criminosos que organizavam a logística da viagem irregular, especialmente até o México, para travessia terrestre, ela foi presa preventivamente em ação da Polícia Federal na quinta-feira (7) e solta um dia após.\nEm nova fase da Operação Travessia, que desarticula esquema de migração ilegal aos EUA por cinco grupos, a PF prendeu em Goiânia, além dela, outros três investigados. A corporação diz que dez mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva foram cumpridos em Goiás. No Amapá, se cumpriu um, de busca e apreensão, e houve inclusão de dois investigados na lista de Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).