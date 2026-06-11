As conexões da advogada e influenciadora Deolane Bezerra com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e com familiares de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, aparecem de diferentes formas nas provas coletadas pela Operação Vértix, afirmam promotores do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).\nElas estão em diálogos encontrados nos celulares apreendidos, em áudios fornecidos à Justiça e, principalmente, em transferências bancárias rastreadas pelos órgãos de controle que "revelam que Deolane Bezerra Santos compõe o núcleo financeiro da organização criminosa", no entendimento da acusação.\nA denúncia contra Deolane e outrs seis suspeitos por organização criminosa e lavagem de dinheiro - entre eles Marcola, seu irmão e dois sobrinhos— foi entregue nesta quarta-feira (10) à Justiça. O documento tem 356 páginas e é assinado por sete promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-SP.