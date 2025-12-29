O auditor fiscal do estado Adonídio Neto Vieira Júnior, de 46 anos, foi convidado pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), para assumir a pasta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas). Adonídio foi indicado pelo Fórum Empresarial e a confirmação de seu nome, conforme apurado pelo POPULAR, depende da liberação do governador Ronaldo Caiado (UB), já que Adonídio é servidor público estadual, atuando na Receita Estadual.\nAdonídio já exerceu os cargos de delegado regional de Fiscalização de Goiânia, superintendente Executivo da Receita Estadual, subsecretário de Atração de Investimentos, subsecretário de Políticas Públicas de Obras e Saneamento e secretário da pasta de Indústria, Comércio e Serviços. Sempre no governo estadual.\nA Sedicas está sem titular desde 11 de dezembro, quando a interina, Bárbara Jullienny de Sousa, deixou o comando da pasta. Barbara assumiu a secretaria em setembro, após a exoneração de Diogo Franco, irmão do ex-líder do prefeito na Câmara de Goiânia, vereador Igor Franco (MDB).