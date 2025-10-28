Prestes a se aposentar, o auditor fiscal Alexandre Oliveira e Macedo, de 56 anos, morto em um engavetamento causado por uma caminhonete no Jardim América, já tinha comprado a Harley-Davidson que seria sua companheira pelas estradas do País. Seus planos, no entanto, foram frustrados no semáforo da Avenida C-104 com a Praça C-170. A aposentadoria sairia no fim deste ano. Helder Conrado, presidente do Sindicato dos Auditores de Tributos, onde Alexandre trabalhava, recorda com indignação o que tornou a perda ainda mais dolorosa: “Ele completaria o tempo para se aposentar agora. Estava com muitos planos para o futuro. Um bêbado tirou a vida e vários sonhos”, lamenta.\n“Era uma pessoa muito forte, até fisicamente, então, a notícia de seu falecimento foi totalmente inesperada. É um choque muito grande”, diz Helder. Para ele e os colegas de repartição, a morte do auditor simboliza não apenas a perda de um profissional experiente, mas também a de um amigo íntegro.