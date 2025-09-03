O edital do processo de concessão do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Pescan), por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), deverá ser publicado nesta quinta-feira (4). A empresa vencedora da licitação fará a administração da unidade por 30 anos. Precisará fazer melhorias na infraestrutura, mas poderá cobrar ingressos que, no futuro, poderão chegar ao valor máximo de R$ 60.\nSegundo a Semad, a concessão do Pescan “prevê a modernização da infraestrutura de visitação e a implementação de novos serviços voltados ao público”. Entre os investimentos obrigatórios estão “a reforma e adequação do centro de visitantes, a instalação de um teleférico, a revitalização de trilhas, a construção de novos sanitários, a implantação de sistemas de segurança e de sinalização interpretativa e educativa, além da manutenção contínua das estruturas já existentes”. Zilma entende que as instalações do teleférico e do restaurante serão os principais atrativos e vão agregar muito para o público. “Também estão previstos novos equipamentos e serviços, como praça de alimentação, lanchonetes, mirantes, pontos de contemplação e transporte interno com alternativas de mobilidade sustentável”, informa a secretaria.