Uma frente fria deve trazer fortes chuvas para este fim de semana em Goiás, de acordo com o Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo). A previsão é que a frente fria que vem do sudeste do país atinja todas as regiões do estado, principalmente os municípios do Centro-Sul.\nO Cimehgo alerta para o risco de temporais com chuvas entre 20 e 30 milimetros por hora (mm/h) no estado, com possibilidade de rajadas de ventos de até 50 km/h. As tempestades isoladas estão previstas para ocorrem em 35 municípios (veja lista ao final desta reportagem).\nA meteorologia prevê temperaturas mínimas de 22ºC e máximas de 38ºC para as regiões norte e oeste de Goiás. A precipitação de chuvas é de 5 mm e 15mm, respectivamente. A umidade do ar deve ficar entre 35% e 85%.\nGoiânia mais que dobra pontos de alagamento em dez anos