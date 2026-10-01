-VÍDEO AVC (1.3462682)\nTradicionalmente associado à terceira idade, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem se tornado uma realidade frequente também entre adultos jovens. Casos recentes de mortes após AVC em Goiás reforçaram a importância de ampliar a informação sobre os fatores de risco, os sinais de alerta e a necessidade de buscar atendimento rapidamente diante dos primeiros sintomas. Ao POPULAR, o neurocirurgião endovascular Marcos Spadoni explicou que o AVC não depende só da idade para acontecer e precisamos desmistificar a ideia de que AVC é "coisa de idoso".\nEle acontece em jovens, e o maior erro é ignorar os sintomas por achar que "é muito novo para isso", o que atrasa a busca por ajuda. Cada minuto sem tratamento custa milhões de neurônios, e quem é jovem tem muito a perder em autonomia, trabalho e qualidade de vida. A boa notícia é que cerca de 80% dos casos de AVC podem ser evitados com o controle dos fatores de risco, por isso a prevenção, com check-ups e hábitos saudáveis desde cedo, é a melhor estratégia”, afirmou Spadoni.