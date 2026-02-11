Uma biguatinga que reside no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, vive um drama ao menos desde o fim de semana. A ave foi flagrada com o bico enrolado a um material plástico azul, semelhante a uma rede, o que tem dificultado a sua alimentação. E, até esta terça-feira (10), ele não havia sido encontrado pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma).\nA primeira aparição da ave foi no sábado (7), quando a Amma foi acionada. Naquele dia, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) também estiveram no local pouco após às 18 horas, após um transeunte perceber a situação. Contudo, após a chegada dos militares, ele já havia saído do ponto em que se encontrava até então, indo em direção a outro lado do parque.\nAs buscas seguiram no interior do parque, mas sem sucesso. E, por estar próximo ao anoitecer, foi levantada a possibilidade de que ela teria pousado em alguma árvore para passar a noite. Ainda conforme a ocorrência da corporação, populares tentaram retirar o material do bico da ave naquele mesmo dia, antes da chegada das equipes, mas a mesma não aceitou aproximação e se evadiu.