Avenida 85 é uma das mais importantes na ligação entre a região Sul e o Centro (Wildes Barbosa/O POPULAR)\nA Avenida 85 terá a direita livre e a sincronização de semáforos, segundo a Prefeitura de Goiânia. A previsão é que a revitalização da via seja entregue no aniversário da capital. Como mostrou O POPULAR, a T-10 sofrerá também mudança e passará a ter mão única.\nDe acordo com a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), o projeto para a Avenida 85 contemplará a renovação completa da sinalização, implantação de abrigos de ônibus do modelo CMTC-3 (exemplo usado no Terminal da Praça da Bíblia).\nA proposta ainda inclui adequações geométricas (mudanças no traçado da avenida ou em cruzamentos) no intuito de ampliar a capacidade de conversões. O destaque é para a confluência entre a 85 e a Avenida T-9.