-VÍDEO: Alagamento em áreas de Goiânia (1.3315981)
A Avenida 87, no Setor Sul, em Goiânia, será fechada em dias de chuvas fortes, segundo o prefeito Sandro Mabel (União). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (25) em entrevista à TV Anhanguera. A medida busca evitar situações como as registradas na terça-feira (23) quando uma mulher ficou ilhada junto com o filho e a mãe e carros ficaram parcialmente cobertos pela água da chuva (veja vídeo acima).
Temos que prevenir as pessoas não entrarem na 87. Então agora vamos começar a bloquear a entrada na 87", disse Mabel.
Em nota, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informou que a proposta para a avenida é semelhante ao que já ocorre na Marginal Botafogo: quando for identificado risco de alagamento, a via será bloqueada temporariamente para preservar a segurança dos motoristas e pedestres.