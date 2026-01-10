O canteiro central da Avenida Goiás, no Centro de Goiânia, está tomado por lixo espalhado ao longo da via. Sacos rasgados, restos de embalagens, copos descartáveis e resíduos orgânicos se acumulam próximos aos bancos e áreas de convivência, formando um cenário de sujeira recorrente em um dos principais cartões-postais da capital. O mau cheiro e a presença de sujeira comprometem a circulação de pedestres e afastam quem tenta usar o espaço para descanso ou lazer.\nSentada em um dos bancos do canteiro, a estudante Ellen Costa Oliveira relata indignação com a situação. Segundo ela, o acúmulo de lixo representa um desrespeito com a população que frequenta o Centro. Ellen afirma que a sujeira torna o ambiente totalmente desagradável e impede que o espaço público seja aproveitado de forma adequada. Para ela, é “frustrante trabalhar, pagar impostos e encontrar a região central nessas condições, sem o mínimo de cuidado”.