Interdição começa no sábado (29) para avanço das obras de canalização do Córrego Cascavel; previsão é de 90 dias de bloqueio (Divulgação/Seinfra)\nA Avenida Padre Wendel, no Setor Campinas, será interditada a partir do próximo sábado (29) por conta da continuidade das obras de canalização do Córrego Cascavel entre as avenidas Castelo Branco e Padre Wendel, em Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a previsão é que as obras durem cerca de 90 dias.\nA intervenção na Avenida Padre Wendel prevê a construção de estruturas de drenagem e adequações nos bueiros para o escoamento das águas pluviais. Segundo a Seinfra, as obras têm por objetivo contribuir para reduzir o risco de erosões e melhorar o escoamento de água na região.\nAs obras de canalização do córrego tiveram início em agosto de 2025 e a previsão de término é dezembro deste ano. O POPULAR apurou que a Prefeitura de Goiânia assinou um contrato de R$ 19,7 milhões com a construtora Vale do Ouro para a execução das obras que já atingiram 19,66% de conclusão, segundo a Seinfra. Atualmente, as equipes trabalham na construção de lajes e paredes da estrutura, além dos serviços de terraplanagem.