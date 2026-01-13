Um trecho da Avenida Rio Verde, entre a Rua 1.095 e a Avenida Antônio Fidélis, no Setor Pedro Ludovico, região sul de Goiânia, está passando por um processo de alargamento para implantação de conversão livre à direita, também chamada de Direita Livre. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a obra teve início nesta segunda-feira (12), com prazo de uma semana para ser finalizada.\nO alargamento corresponderá a uma terceira faixa de aproximadamente 65 metros de comprimento na Avenida Rio Verde, ao lado da sede dos Correios. A medida tem como objetivo facilitar o acesso de veículos que seguem na via em direção ao Parque Amazônia, via Avenida Antônio Fidélis, que tem pista dupla. O local é ponto de congestionamentos, principalmente no fim da tarde.\nO empresário Flaviano Guimarães Bergamo, de 48 anos, trabalha próximo ao local há cerca de 15 anos e vê a obra como positiva. “Esse plano de direita livre vai melhorar demais o congestionamento, porque aqui trava demais”, diz.