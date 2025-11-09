-Vídeo YouTube (1.3334444)\nA promessa de altos rendimentos e o investimento intenso em publicidade atraíram mais de 40 mil investidores a depositarem suas economias em avestruzes, em Goiás. A ave africana pode pesar até 140kg e botar, em média, 50 ovos por ano, cujo peso chega a incríveis 2kg cada um. O couro, a pena e até mesmo os ossos também são aproveitados. Parecia ser um grande negócio investir na Avestruz Master, até o Ministério Público Federal (MPF) descobrir que se tratava de uma pirâmide financeira e os investidores notarem seus lucros caírem. Com prejuízo estimado em R$ 1 bilhão, o caso é considerado um dos maiores golpes já aplicados no Brasil (veja o vídeo acima).\nRecentemente, a Justiça declarou extinto o processo que punia todos os 18 acusados, incluindo ex-diretores, por fraudes na gestão da empresa em processo de falência. Os milhares que investiram no empreendimento ainda aguardam, sem esperança, algum ressarcimento.