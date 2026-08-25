POP_AvioesGyn_240826 (1.3448100)\nO Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, guarda sete aviões abandonados há décadas no pátio que valem milhões de dólares. As aeronaves estão localizadas em áreas próximas ao antigo terminal de passageiros, cobertas por uma espessa camada de poeira e sem qualquer cuidado regular (assista ao vídeo acima).\nDe acordo com a administração do aeroporto, as aeronaves ocupam áreas que não impactam as operações e as atividades de pista. Entre os aviões estão um monomotor a pistão fabricado no Brasil, um jatinho executivo capaz de voar a uma velocidade de até 900 km/h e, claro, o famoso Boeing 727-224.\nAo POPULAR, o gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Melo Junior, explica que o processo de permanência prolongada das aeronaves é tratado pela administração junto aos proprietários.