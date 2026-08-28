-POP_AvioesGyn_240826 (1.3448100)\nOs sete aviões abandonados no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, perderam a autorização para voar no Brasil por terem problemas com a documentação de porte obrigatório emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Entre as aeronaves estão um jatinho executivo capaz de voar a uma velocidade de até 900 km/h e, claro, o famoso Boeing 727 (assista ao vídeo acima).\nComo é possível ver nas imagens, os aviões estão localizados em áreas próximas ao antigo terminal de passageiros, cobertos por uma espessa camada de poeira e sem qualquer cuidado regular. De acordo com a administração do aeroporto, as aeronaves ocupam áreas que não impactam as operações e as atividades de pista.\nPara uma aeronave voar legalmente no Brasil é preciso ter a bordo os seguintes documentos: certificados de registro, manuais e comprovantes de seguro exigidos pela Anac. Dentre esses documentos estão o Certificado de Matrícula que comprova o registro oficial da aeronave no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) e o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) ou Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) que confirma que a aeronave está em condições técnicas seguras para voar.