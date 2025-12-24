-AVIAO_FAB_MEDICA (1.3353784)\nUm avião a caminho de Anápolis, a 55 km de Goiânia, foi interceptado por um caça da F-5 da Força Aérea Brasileira (FAB). Ao se aproximar do avião, a médica Stéphanie Itala Rizk, que estava na aeronave, gravou a cena e se assustou: “Está muito perto. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Olha isso”. Quando o caça vai embora, os outros passageiros riram da situação (veja o vídeo acima).\nConforme informações do g1, o voo havia saído, na terça-feira (23), do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo. Nas redes sociais, a médica, que mora em São Paulo, disse que a episódio pareceu um filme: “O mergulho final diz tudo. Quem aí manteria a calma?”, completou.\nAo g1, o comandante do avião particular explicou que a ação do caça foi uma interceptação para conferir dados da aeronave, algo considerado comum.