-VÍDEO ARREMETE (1.3460484)\nUm avião precisou realizar duas manobras de arremetida, quando o piloto interrompe o processo de aproximação já iniciado e retorna a aeronave ao ar, antes de pousar no Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães, em Caldas Novas. Apesar da repetição do procedimento, o pouso foi concluído com segurança na terceira tentativa (assista acima).\nA manobra aconteceu na tarde de quarta-feira (23) durante um voo da Gol Linhas Aéreas operado por um Boeing 737 MAX 8. Em nota enviada ao POPULAR, a Gol informou que a aeronave do voo G3 1422, operada entre Congonhas (CGH) e Caldas Novas (CLV), pousou às 15h07, sem intercorrências, após duas arremetidas. De acordo com a companhia, todo o procedimento seguiu os protocolos de segurança, valor número 1 da companhia.\nA companhia reforça que a arremetida é o ato de descontinuar um procedimento de aproximação. Ela ocorre quando, após análise, o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto. A arremetida é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis”, afirmou.