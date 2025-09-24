As vítimas são: Kongjian Yu, arquiteto, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta documentarista, Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave, e Rubens Crispim Jr., diretor e documentarista, e (Reprodução/G1 Mato Grosso do Sul)\nUm avião caiu na noite desta terça-feira (23) e deixou quatro mortos em Aquidauana, cidade localizada no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Entre as vítimas, está o arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores arquitetos do mundo.\nA informação da morte de Yu foi confirmada pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Ele é idealizador do conceito de cidades-esponja, técnica que usa a vegetação e o desenho de canais hídricos para revitalizar paisagens urbanas e evitar eventos extremos.\nEle esteve presente na abertura da Bienal de São Paulo, onde exibe projetos baseados no conceito de cidades-esponja.