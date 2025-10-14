Local que quase foi palco de uma tragédia, a casa de Geralda de Souza Furtado, de 68 anos, ficou totalmente destruída e sem condições de moradia. Quem conta é a filha mais velha, Michelle Pereira de Souza Lourenço. Por volta do meio-dia desta segunda-feira (13), um avião monomotor caiu na área de serviço da residência, no Setor Santos Dumont, região oeste de Goiânia: “A casa está toda demolida, as paredes todas rachadas, as portas não fecham, os vitrôs estão entortados, ou seja, a residência está sem condições.” explica Michelle. Cardiopata e hipertensa, a idosa passou mal após o ocorrido e foi levada para a casa de vizinhos, onde aguardou a chegada da filha.\nGeralda organizava as últimas roupas na área de serviço quando ouviu o filho, Adilson Pereira de Souza, chamá-la no portão. Foi o tempo de sair do local para que um monomotor anfíbio experimental, modelo Seamax M-22, caísse sobre a caixa d’água, destruindo o cômodo e parte da cozinha. Nenhum dos dois se feriu.