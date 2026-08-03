Bombeiros atendendo à ocorrência no Lago Corumbá, em Caldas Novas (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nUm avião de pequeno porte, do tipo ultraleve anfíbio, caiu no Lago Corumbá, em Caldas Novas, na manhã desta segunda-feira (3). Segundo os bombeiros, a aeronave transportava dois homens no momento do acidente, um de 25 e outro de 33 anos. Ambos foram resgatados com vida e não apresentavam ferimentos.\nMesmo assim, eles foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas para avaliação médica e cuidados preventivos. O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem.\nTuristas chegam de avião anfíbio no Rio Araguaia e chamam atenção; vídeo\nVereador de Uruaçu é socorrido em avião dos bombeiros após sofrer acidente na GO-237\nVeja o que se sabe o que falta esclarecer de piloto preso suspeito de fazer pouso forçado de avião com cocaína em Goiás