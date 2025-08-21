Um avião caiu no Rio Araguaia, na zona rural do município de Santa Terezinha, em Mato Grosso, de acordo com a Polícia Militar (PMMT). A corporação informou que quando os militares chegaram ao local, a aeronave estava amarrada em uma árvore e os tripulantes não foram encontrados. A PM ainda disse que constatou indícios de adulteração do prefixo do avião.\nO acidente aconteceu por volta das 7h30, a 33km da cidade, conforme relato de populares à polícia. Uma equipe da PM foi acionada e localizou o avião parcialmente submerso, apresentando apenas a parte superior exposta, à margem do rio. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso informou ao POPULAR que não foi acionado.\nAo verificar o prefixo da aeronave, os militares disseram que foi constatado a existência de um adesivo com a numeração PS-EDC, contudo, debaixo do adesivo, de forma encoberta, havia outra identificação, CP-2981.