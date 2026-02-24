Um avião de pequeno porte caiu e pegou logo após decolar do Aeroporto de Formosa, no leste goiano, na tarde desta terça-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h30 em uma área de reserva no município.\nConforme a corporação, o piloto, que estava sozinho, conseguiu sair da aeronave antes do início do incêndio. De acordo com os militares, ele recebeu atendimento no local pelas equipes de emergência.\nPor não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dele até a última atualização desta matéria.\nAvião faz pouso de emergência no meio de plantação em Corumbaíba\nAvião capota após ser atingido por vento forte durante pouso\nAvião cai durante decolagem na Venezuela e deixa dois mortos\nAo POPULAR, a administração do Aeroporto de Formosa informou que o piloto está bem e foi encaminhado para atendimento hospitalar.