-AVIAO_SANTOs (1.3323504)\nUm avião de pequeno porte caiu nesta segunda-feira (13) sobre uma casa, em Goiânia (veja o vídeo acima). O piloto de 71 anos foi encontrado fora da aeronave com ferimentos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.\nO acidente aconteceu no início da tarde, na Rua 24, no Setor Santos Dumont, região noroeste da capital. Segundo os militares, o monomotor estava vazando combustível. O piloto estava no local, sentado, consciente e com escoriações, conforme os bombeiros. Ao POPULAR, a esposa do profissional, identificado como Maurício Braga Araújo, disse que houve problemas no motor.\nGedean Martins Rodrigues, vizinho de frente da casa atingida, disse ao POPULAR que estava fazendo almoço, por volta de 12h30, quando ouviu o barulho da queda. De prontidão, foi até o local e desligou o padrão de energia, segundo ele.