Avião capota próximo a pista de pouso, em Quirinópolis (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm avião agrícola capotou durante o pouso após ser atingido por forte vento, em Quirinópolis, no sudoeste do estado. O piloto não teve ferimentos graves. Ao POPULAR, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) afirmou que peritos já realizaram a investigação para apurar a causa do acidente. Há um ano, um piloto morreu após o avião agrícola cair na mesma região.\nO acidente aconteceu na quarta-feira (10), na zona rural da cidade. A TV Anhanguera apurou que a aeronave, de matrícula PR-LKA, havia terminado de fazer uma aplicação química em uma lavoura e seguia para a pista de pouso.\nA empresa responsável pelo avião relatou ao repórter do g1, Vinícius Moraes que, no instante do pouso, um vento forte atingiu a lateral do avião, e o condutor perdeu o controle da direção e bateu num barranco. Com o impacto, o avião capotou, também chamado na aviação de pilonar, e permaneceu virado. Uma das asas foi a parte mais danificada.