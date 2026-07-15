- drogas itaruma aviao (1.3433302)\nUm avião carregado com droga fez um pouso forçado na manhã desta quarta-feira (15) em uma fazenda de Itarumã, no sudoeste de Goiás. De acordo com o Batalhão Rural da Polícia Militar, havia cerca de 300 kg de cocaína (veja o vídeo acima). O piloto ainda é procurado. As informações foram divulgadas pela TV Anhanguera e confirmadas pelo O POPULAR.\nO caso foi descoberto depois que o caseiro da fazenda viu o avião pegar fogo logo após o pouso. Ele acionou a Polícia Militar, que enviou equipes ao local para atender à ocorrência. A carga foi localizada pelos policiais durante as buscas realizadas na região, em uma área de mata próxima ao local onde a aeronave realizou o pouso forçado.\nConforme a polícia, o piloto teria fugido logo após o incêndio na aeronave e, até a última atualização da ocorrência, ainda era procurado na região. A suspeita é de que ele tenha escondido a droga na mata antes de deixar o local. A polícia fez um cerco na região para localizá-lo, segundo o capitão do Batalhão Rural da PM Alles Maranhão ao POPULAR.