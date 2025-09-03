-POUSO AVIÃO (1.3307856)\nUm avião com o deputado estadual do Mato Grosso, Carlos Avallone, fez um pouso de emergência nesta quarta-feira (3), em Aragarças, na região Oeste de Goiás, após o trem de pouso apresentar problema.\nEsse pouso de emergência foi feito no aeródromo Aragarças. A informação é de que um dos trens de pouso do avião estava com problema e o avião ia fazer um pouso de emergência. Na hora que ele pousou, ele pousou em cima da pista e seguiu, mas como um dos trens de pouso não estava abaixado em sua totalidade, ele perdeu a direção da pista. Mas os próprios passageiros abriram a porta e estavam todos bem", informou o capitão Marcel Bueno Santana, ao POPULAR.\nDe acordo com os bombeiros de Barra do Garças, cinco pessoas, sendo o piloto, o deputado e a comitiva dele, estavam no avião e estão bem. Um vídeo obtido pelo O POPULAR mostra o momento exato do pouso (assista acima).